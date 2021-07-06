5 тис. дол. і житло — Польща збільшила кількість вакансій для українців

https://racurs.ua/ua/n157040-5-tys-dol-i-jytlo-polscha-zbilshyla-kilkist-vakansiy-dlya-ukrayinciv.html

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Робота в Польщі з’явилася для українців — сусідня держава заохочує заробітчан заробітною платою до 5 тис. дол. та безкоштовним житлом. Також польські роботодавці обіцяють українським працівникам трансфер до місця роботи, забезпечення спецодягом, спецвзуттям та обладнанням.

Кількість вакансій для громадян України у Польщі зросла на третину, інформує профільний портал work.ua.

Найбільшим попитом користуються лікарі, а також фахівці з укладання плитки, слюсарі, покрівельники.

Перелік найбільш популярних спеціальностей в Польщі:

лікар,

плиточник,

бетонник,

фахівець з автоматики,

покрівельник,

слюсар,

технік дорожнього будівництва,

технік-програміст.

Стоматолог з досвідом роботи та знанням мови у Польщі може заробляти до 160 тис. грн. Плиточникам і бетонникам обіцяють зарплатню до 150 тис. грн. Мінімальна зарплата для шукачів за цими спеціальностями становить 40 тис. грн.

Нагадаємо, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників з України. Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тис. осіб. У травні Варшава послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.