5 тыс. долл. и жилье — Польша увеличила число вакансий для украинцев

https://racurs.ua/n157040-5-tys-doll-i-jile-polsha-uvelichila-chislo-vakansiy-dlya-ukraincev.html

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Работа в Польше появилась для украинцев — соседнее государство готово поощрять работников заработной платой до 5 тыс. долл. и бесплатным жильем. Также польские работодатели обещают украинским заробитчанам трансфер до места работы, обеспечение спецодеждой, спецобувью и оборудованием.

Количество вакансий для граждан Украины в Польше выросло на треть, сообщает профильный портал work.ua.

Наибольшим спросом пользуются врачи, а также специалисты по укладке плитки, слесари, кровельщики.

Перечень наиболее популярных специальностей в Польше:

врач,

плиточник,

бетонщик,

специалист по автоматике,

кровельщик,

слесарь,

техник дорожного строительства,

техник-программист.

Стоматолог с опытом работы и знанием языка в Польше может зарабатывать до 160 тыс. грн. Плиточникам и бетонщикам обещают зарплату до 150 тыс. грн. Минимальная зарплата для соискателей по этим специальностям составляет 40 тыс. грн.

Напомним, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников из Украины. По состоянию на конец 2020 года были зарегистрированы 725 тыс. человек. В мае Варшава ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.