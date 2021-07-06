Виктор Бабирико в суде, фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/n157039-opponent-lukashenko-poluchil-14-let-turmy-podrobnosti-suda.html

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В Беларуси к 14 годам тюремного заключения в колонии усиленного режима приговорили Виктора Бабарыко — одного из главных оппонентов Александра Лукашенко во время избирательной кампании 2020 года.

Соответствующий приговор Бабарыко сегодня, 6 июля, зачитали в Верховном суде Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.

В то же время обвинение настаивало на 15 годах заключения.

Бабарыко — бывший глава правления «Белгазпромбанка» — пытался принять участие в выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года.

Он выдвинул свою кандидатуру, однако в июне 2020 года в отношении него возбудили уголовное дело об «организации на базе „Белгазпромбанка“ преступной группы, занимавшейся выводом денег за границу» и арестовали. Бабарыко тогда называл эти обвинения политически мотивированными.

Бабарыко, выступая в суде с последним словом, отказался признавать свою вину и заявил, что преступлений, которые ему инкриминируют, не совершал.

По данным белорусских СМИ, перед началом оглашения приговора перед зданием суда собралась очередь из нескольких десятков человек, которые хотели попасть в зал заседаний. На оглашение приговора, в частности, приехали послы ряда стран Евросоюза.

Президентские выборы 2020 году в Беларуси, победителем которых был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко, спровоцировали масштабные акции протеста, участники которых считали результаты сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Протестные акции были жестоко подавлены силовиками, ряд лидеров белорусской оппозиции покинули страну или оказались за решеткой.

Источник: БелТА