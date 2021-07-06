Не только план «А» — Данилов пообещал олигархам «азбуку от Зеленского»

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Ракурс

Закон об олигархах необходимо поддержать принятием нескольких других нормативных актов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть не только план «Б» в случае, если новый закон не сработает.

У Владимира Зеленского полный алфавит. Если нужно, то мы и к букве «Я» дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, где пропишем, под действие каких законов подпадают олигархи, — рассказал Данилов в интервью Forbes.

Секретарь СНБО назвал олигархами людей, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов, накапливают капитал, заходят в политику и медиа.

В то же время он считает, что с 2014 года в Украине появились так называемые «новые олигархи». Это, по его градации, бизнесмены, которые «подобрали» имущество и активы, например, семьи Януковича.

Когда состоялся знаменитый банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? «ProZorro.Продажи» — не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны, — рассказал Данилов и допустил, что эти лица также могут попасть в реестр олигархов.

Он не захотел называть конкретных фамилий, но пообещал, что процедура составления списков олигархов будет прозрачной.

«Ракурс» сообщал, что 1 июля Рада в первом чтении приняла закон президента об олигархах (№ 5599). В целом его должны рассмотреть на следующем внеочередном заседании Верховной Рады, которое может состояться в июле. Сейчас народные депутаты еще не внесли ни одной поправки к законопроекту. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Секретарь СНБО Данилов в политике с 1990-х. Он был мэром Луганска, главой избирательного штаба Виктора Ющенко, депутатом от «Батькивщины». Сейчас он секретарь Совета национальной безопасности и обороны, органа, который возглавляет Владимир Зеленский.

Источник: Forbes