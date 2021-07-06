Не тільки план "А" — Данілов пообіцяв олігархам "абетку від Зеленського", фото — Депо

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Ракурс

Закон про олігархів необхідно підтримати ухваленням кількох інших законів. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у президента Володимира Зеленського є не тільки план «Б» у випадку, якщо новий закон не спрацює.

У Володимира Зеленського є повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви «Я» дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи, — розповів Данілов в інтерв’ю Forbes.

Секретар РНБО назвав олігархами людей, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів, накопичують капітал, заходять у політику та медіа.

Водночас він вважає, що з 2014 року в Україні зʼявилися так звані «нові олігархи». Це, за його градацією, ті бізнесмени, які «підібрали» майно та активи, наприклад, сім’ї Януковича.

Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах? «ProZorro.Продажі» — не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі, — розповів Данілов і припусти, що ці особи також можуть потрапити до реєстру олігархів.

Він не захотів називати конкретних прізвищ, але пообіцяв, що процедура складання списків олігархів буде прозорою.

«Ракурс» повідомляв, що 1 липня Рада у першому читанні схвалила закон президента про олігархів (№ 5599). Закон мають розглянути на наступному позачерговому засіданні Верховної Ради, яке може відбутися у липні. Наразі народні депутати ще не внесли жодної поправки до законопроекту. Про це журналісту повідомив депутат від «Слуги народу» та представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

Секретар РНБО Данілов у політиці з 1990-х. Він був мером Луганська, головою виборчого штабу Віктора Ющенка, депутатом від «Батьківщини». Нині він секретар Ради національної безпеки і оборони, органу, який очолює Володимир Зеленський.