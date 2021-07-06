Ефективність вакцини Pfizer проти штаму «Дельта» назвав Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n157037-efektyvnist-vakcyny-pfizer-proty-shtamu-delta-nazvav-izrayil.html

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Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech проти індійського штаму «Дельта» оцінило Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю. За інформацією ізраїльських медиків, ефективність препарату імунопрофілактики виробництва компаній США і Німеччини проти «Дельта"-COVID знизилася до 64%.

Починаючи з 6 червня, паралельно з поширенням в Ізраїлі індійського штаму «Дельта», спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer проти інфікування коронавірусом і запобіганню легкому захворюванню з симптомами до 64%.

Разом з тим, ефективність вакцини проти важкого перебігу хвороби і госпіталізації залишається на рівні 93%.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу B.1.617 вперше виявили торік у грудні на території Індії. Уже тоді Всесвітня організація охорони здоров’я кваліфікувала цей штам як «варіант, що викликає занепокоєння». «Дельта» на 40−60% більше заразний, аніж його попередник — штам «Альфа» («британський»).

Джерело: NEWSru.co.il