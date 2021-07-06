Чи будуть «вічними» ковід-сертифікати, розповіли в МОЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157036-chy-budut-vichnymy-kovid-sertyfikaty-rozpovily-v-moz.html

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Сертифікати вакцинації проти коронавірусу мають свій термін придатності, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, такий документ вважається дійсним протягом одного року. Про це заступник міністра охорони здоров’я заявив в інтерв’ю ТСН.

Якщо говорити про вакцину, зараз мова йде про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 — це півроку, ПЛР-тест — 72 години. Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора року щонайменше, — розповів санлікар.

Він вважає, що недостатньо сформувати лише «адекватний рівень вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні нашої країни». Імунітет має бути сформований на рівні світу.

Лише тоді ми можемо казати, що ця інфекційна хвороба йде на спад чи переходить в якийсь інший формат. Тому, я не думаю, що ми розпрощаємося з цим до кінця 2022 року. І нам вже треба потроху звикати й до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам, — зазначив Кузін.

Нагадаємо, 1 липня в Україні розпочалося тестування ковід-сертифікатів. Наразі запровадження таких документів перебуває на стадії «бета-тестування».

Джерело: ТСН