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Ракурс
Американський бренд вибачився за “обрізану” карту України

Американський бренд вибачився за «обрізану» карту України (ФОТО)

6 лип 2021, 10:55
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JBL — американський бренд, виробник акустичних систем і навушників, оприлюднив мапу України без анексованого Росією Криму та окупованого Донбасу. Згодом компанія відреагувала на критику українців у соцмережах.

Я не якийсь там відомий блогер і все таке. Але JBL працює в Україні і має нахабство постити таке на офіційній сторінці… Сподіваюся, ними зацікавиться Служба безпеки України, і американська компанія, що підтримує дії окупантів, більше не працюватиме в Україні, — зазначив користувач Фейсбук.

Згодом виробник акустичних систем і навушників офіційно вибачився за дії своїх співробітників.

Ми офіційно приносимо вибачення перед усіма українцям за помилку… Наша позиція незмінна: «Ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк — це територія України». Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки, та звертатимемося до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників, — йдеться у повідомленні JBL.

Нагадаємо, окупований Росією Крим помітили на карті РФ, яку показали на українському державному каналі. Географічну помилку зробили на заставці до передачі «Російський щоденник» на телеканалі «Дом».

Джерело: Ракурс


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