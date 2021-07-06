Американський бренд вибачився за “обрізану” карту України

https://racurs.ua/ua/n157035-amerykanskyy-brend-vybachyvsya-za-obrizanu-kartu-ukrayiny-foto.html

Ракурс

JBL — американський бренд, виробник акустичних систем і навушників, оприлюднив мапу України без анексованого Росією Криму та окупованого Донбасу. Згодом компанія відреагувала на критику українців у соцмережах.

Я не якийсь там відомий блогер і все таке. Але JBL працює в Україні і має нахабство постити таке на офіційній сторінці… Сподіваюся, ними зацікавиться Служба безпеки України, і американська компанія, що підтримує дії окупантів, більше не працюватиме в Україні, — зазначив користувач Фейсбук.

Згодом виробник акустичних систем і навушників офіційно вибачився за дії своїх співробітників.

Ми офіційно приносимо вибачення перед усіма українцям за помилку… Наша позиція незмінна: «Ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк — це територія України». Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки, та звертатимемося до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників, — йдеться у повідомленні JBL.

Нагадаємо, окупований Росією Крим помітили на карті РФ, яку показали на українському державному каналі. Географічну помилку зробили на заставці до передачі «Російський щоденник» на телеканалі «Дом».