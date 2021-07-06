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У популярному курорті Затока вода не відповідає санітарним нормам, фото: 3atoka.com
На популярному курорті Одещини вода не відповідає санітарним нормам — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n157034-u-populyarnomu-kurorti-odeschyny-voda-ne-vidpovidaie-sanitarnym-normam-moz.htmlРакурс
У Затоці — популярному курортному селищі Одеської області — морська вода не відповідає санітарним нормам.
Це встановлено за результатами проведених аналізів зразків морської води, відібраних на пляжах регіону, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прес-службу обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Зазначається, що у період з 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води:
- 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники;
- 13 проб на санітарно-хімічні показники.
Проведені дослідження показали, що санітарним нормам не відповідають два зразки морської води з пляжів, розташованих:
- у Центральному районі Затоки;
- у Сонячному районі Затоки.
Про виявлені позанормові зразки проінформували місцеву владу та органи виконавчої влади Одещини.
Нагадаємо, торік на пляж у курортному селищі Затока викинуло рибальське судно.
Джерело: «Радіо Свобода»
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