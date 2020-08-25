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Ракурс
Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: Думська

Ще одне судно викинуло на пляж Одещини (ФОТО, ВІДЕО)

25 сер 2020, 17:17
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Викинуте на берег рибальське судно ЯМК 0263 стало новою «цікавинкою» пляжу в Затоці поблизу станції «Морська». Шхуна лежить на піщаному березі і від неї сильно смердить дизельним пальним.

Відпочивальники особливо не звертають уваги на судно, а деякі уже встигли обірвати з бортів мідій, повідомляє «Думська».

Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: Думська

Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: Думська

У воді на пляжі купатися неможливо через товстий шар водоростей, які перетворили воду у зелену кашу. До цих неприємностей додалася ще й рибальська шхуна.

Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: Думська

Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: ДумськаНа судні перебуває капітан, який розповів, що вночі відмовив мотор, і шхуну вранці прибило хвилями до берега. Матроси вирушили шукати буксир, щоб зірвати судно з мілини та відтягти назад у море.

Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: Думська

Рибальське судно викинуло на пляж у Затоці. Фото: Думська


Як раніше писав «Ракурс», в Одесі на пляжі «Дельфін» відпочивальники виявили мертвого дельфіна. Пляж розташований неподалік від затонулого танкера «Делфі». Причиною смерті морської тварини могло стати забруднення води.


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