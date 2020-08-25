Рыболовецкое судно выбросило на пляж в Затоке. Фото: Думская

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Ракурс

Выброшенное на берег рыболовецкое судно ЯМК 0263 стало новой «достопримечательностью» пляжа в Затоке вблизи станции «Морской». Шхуна лежит на песчаном берегу и от нее исходит сильный запах дизельного топлива.

Отдыхающие особо не обращают внимания на судно, а некоторые поспешили оборвать с бортов мидий, сообщает «Думская».

В воде на пляже купаться невозможно из-за толстого слоя водорослей, которые превратили воду в зеленую жижу. К этим неприятностям добавилась еще и рыболовецкая шхуна.

На судне находится капитан, который рассказал, что ночью отказал мотор, и шхуну утром прибило волнами к берегу. Матросы отправились искать буксир, чтобы стащить судно с мели обратно в море.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе на пляже «Дельфин» отдыхающие обнаружили мертвого дельфина. Пляж находится невдалеке от затонувшего танкера «Делфи». Причиной смерти морского животного могло стать загрязнение воды.