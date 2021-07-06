В популярном курорте Затока вода не соответствует санитарным нормам, фото: 3atoka.com

https://racurs.ua/n157034-v-populyarnom-kurorte-odeschiny-voda-ne-sootvetstvuet-sanitarnym-normam-minzdrav.html

Ракурс

В Затоке — популярном курортном поселке Одесской области — морская вода не соответствует санитарным нормам.

Это установлено по результатам проведенных анализов образцов морской воды, отобранных на пляжах региона, сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на пресс-службу областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Отмечается, что в период с 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды:

93 пробы на санитарно-микробиологические показатели;

13 проб на санитарно-химические показатели.

Проведенные исследования показали, что санитарным нормам не соответствуют два образца морской воды с пляжей, расположенных:

в Центральном районе Затоки;

в Солнечном районе Затоки.

Об обнаруженных образцах проинформировали местные власти и органы исполнительной власти Одесской области.

Напомним, в прошлом году на пляж в курортном поселке Затока выбросило рыболовецкое судно.

Источник: «Радіо Свобода»