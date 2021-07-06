Каннский кинофестиваль 2021

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Ракурс

Каннский фестиваль 2021 начинается уже сегодня, 6 июля, на Лазурном берегу во Франции и продлится до 17 июля.

Жюри в этом году возглавит американский режиссер Спайк Ли. На главную награду, Золотую пальмовую ветвь, претендуют 24 фильма. За победу во второй по значимости конкурсной программе Канн «Особый взгляд» будут бороться 18 картин, пишет «Новое время».

«Аннетт» / Annette, реж. Лео Каракс, Франция

Канны в этом году открываются первым англоязычным фильмом и первым мюзиклом культового режиссера Лео Каракса. Все ждали нового фильма очень долго. Предыдущая картина «Святые моторы» вышла девять лет назад, в 2012 году.

Действие «Аннетт» происходит в Лос-Анджелесе. Адам Драйвер играет стендап-комика, Марион Котияр — известную оперную певицу. Их первый ребенок — дочь Аннетт — оказывается одаренной и загадочной фигурой, которая перевернет жизнь своих родителей.

«Французский вестник» / The French Dispatch, реж. Уэс Андерсон, США

Фильм рассказывает историю вымышленного американского журнала, находится который в опять же вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе.

Персонажи трех сюжетных линий позаимствованы из реальных статей в The New Yorker и реальных людей, работавших в нем.

«Париж, 13-й округ» / Жак Одиар, Франция

Снятый в Париже черно-белый фильм — исследование отношений молодого человека и трех девушек. Звучит на первый взгляд просто, но зная Одиара, стоит ожидать яркой истории.

«Память» / Memoria, реж. Апичатпонг Вирасетакул, Таиланд

«Память» — первый фильм режиссера, который он снял не в Таиланде и первый на английском языке. Главную роль в нем сыграла Тильда Суинтон.

Ее героиня Джессика Холланд — шотландка, приехавшая к сестре в Колумбию, во время своего путешествия она сталкивается с тревожными видениями и звуками, которые заставляют усомниться в ее идентичности.

Непорочная дева / Benedetta, реж. Пол Верховен, Нидерланды

Действия фильма происходят в XVII веке в разгар эпидемии чумы. Главная героиня, католическая монахиня Бенедетта Карлине, в период разгара чумы открывает в себе то, что сейчас называется суперспособностями. В монастыре ее обвиняют в одержимости дьяволом и сексуальных отношениях с сестрами.

«Герои» / A Heros, реж. Асгар Фархади, Иран

Главный современный иранский режиссер — одна из икон современного мирового кинематографа покажет в этом году в основном конкурсе Канн драму «Герой».

Фархади — единственная живой человек на земле, у которого два Оскара за лучший фильм на иностранном языке. Сюжет нового фильма держат в секрете.

Vortex, реж. Гаспар Ноэ, Франция

Главную роль в фильме одного из самых скандальных режиссеров современности сыграл 80-летний итальянский режиссер Дарио Ардженто.

Критики авансом называют Vortex одним из самых скандальных фильмов Канн-2021. Variety описывает новую работу Ноэ как «документальный фильм о последних днях жизни пожилой пары».

Источник: «Новое время»