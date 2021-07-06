Герой украинского сопротивления в Крыму трагически погиб на пляже в Одессе

https://racurs.ua/n157032-geroy-ukrainskogo-soprotivleniya-v-krymu-tragicheski-pogib-na-plyaje-v-odesse.html

Ракурс

В Одессе на пляже трагически погиб генерал в отставке Валерий Курников. В декабре ему должно было исполниться 56 лет.

Курников был генерал-пограничником в отставке, ветераном, который в 2014 году во время аннексии Крыма сплотил вокруг себя верных присяге пограничников и помогал семьям пограничников перебираться на материк в 2014 году.

На странице Facebook-сообщества «Пограничник Украины» рассказали, что генерал отдыхал на море с семьей. Очевидцы говорят: Курников поплыл на волнорез и вдруг пошел под воду.

Спасатели вытащили тело на берег, но медики только констатировали смерть. Генерал погиб на одесском пляже, что на 13-й станции Фонтана.

Курников в 2014 году одним из первых публично назвал так называемую «русскую весну» в Крыму оккупацией полуострова. Он служил заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу. Непосредственного руководителя у Курникова тогда не было, а начальник штаба оказался предателем и пророссийским агитатором, который саботировал всю координацию с Киевом.

Курников тогда сохранил и передал ценную служебную информацию, собрал вокруг себя единомышленников и помогал семьям пограничников перебраться на материковую часть Украины.

«Ракурс» ранее сообщал о резком увеличении смертей на воде летом 2021 года. В некоторые уикенды тонут до 30−40 человек.