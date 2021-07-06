Герой українського опору в Криму трагічно загинув на пляжі в Одесі

https://racurs.ua/ua/n157032-geroy-ukrayinskogo-oporu-v-krymu-tragichno-zagynuv-na-plyaji-v-odesi.html

Ракурс

В Одесі на пляжі трагічно загинув генерал у відставці Валерій Курніков. У грудні йому мало виповнитися 56 років.

Курніков був генералом-прикордонником у відставці, ветераном, який у 2014 році під час анексії Криму згуртував навколо себе вірних присязі прикордонників і допомагав родинам прикордонників перебиратися на материк у 2014 році.

На сторінці Facebook-спільноти «Прикордонник України» розповіли, що генерал відпочивав на морі з сім'єю. Очевидці кажуть: Курніков поплив на хвилеріз і раптом пішов під воду.

Рятувальники витягли тіло на берег, але медики тільки констатували смерть. Генерал загинув на одеському пляжі, що на 13-й станції Фонтану.

Курніков у 2014 році одним з перших публічно назвав так звану «російську весну» у Криму окупацією півострова. Він служив заступником начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з тилу. Безпосереднього керівника у Курнікова тоді не було, а начальник штабу виявився зрадником та проросійським агітатором, який саботував усю координацію з Києвом.

Курніков тоді зберіг та передав цінну службову інформацію, зібрав навколо себе однодумців і допомагав сім’ям прикордонників перебратися на материкову частину України.

«Ракурс» раніше повідомляв про різке збільшення смертей на воді влітку 2021 року. У деякі вікенди тонуть до 30−40 людей.