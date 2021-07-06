Кіра Рудик тричі уникла відповіді щодо громадянства США

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Кіра Рудик — очільниця політсили «Голос», котру частина партійців звинувачують в авторитаризмі, узурпації влади й кулуарних домовленостях з Офісом президента Володимира Зеленського, тричі уникала відповіді на запитання щодо наявності громадянства США.

Під час прямого ефіру на телеканалі «Україна 24» ведуча попросила Рудик прокоментувати інформацію, яку поширюють ЗМІ щодо її американського паспорта.

Я народилася в Україні, я є українкою, — з посмішкою заявила Рудик.

Проте ведуча попросила уточнити, чи дійсно Кіра Рудик має громадянство США. У відповідь парламентар лише повторила свої попередні слова:

Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була.

Третя спроба почути відповідь від голови «Голосу» також не увінчалася успіхом.

А я ще раз повторюю: я народилася в Україні і є українкою, — неухильно констатувала Рудик.

Нагадаємо, в Конституції України закріплено єдине громадянство.

Торік у березні лідер «Голосу» Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії й представив свою протеже — Кіру Рудик. Цьогоріч низка нардепів політсили заявили про узурпацію влади Рудик й звинуватили її у контактах з офісом Зеленського.

Згодом 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції виступили із заявою у Верховній Раді, у якій розкритикували дії очільників партії за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва та статуту.

У червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід із політсили.