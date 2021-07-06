Частину з 500 млн доз Pfizer США направлять Україні

https://racurs.ua/ua/n157030-chastynu-z-500-mln-doz-pfizer-ssha-napravlyat-ukrayini.html

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Вакцину Pfizer/BioNTech США передадуть Україні в рамках глобального механізму Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час відвідання пункту вакцинації проти COVID-19 в Одесі.

Місяць тому президент Джо Байден оголосив про плани США придбати 500 млн додаткових доз вакцин Pfizer/BioNTech від COVID-19 для передачі їх за COVAX-програмою, — цитує Квін американське посольство.

За словами дипломата, частину цих препаратів імунопрофілактики отримає Україна. Транспортування і зберігання за системою «холодного ланцюга» візьме на себе агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми COVAX, ми вже надали понад 4 млрд дол. цій програмі на забезпечення вакцинами людей по всьому світу, — заявила тимчасова повірена у справах США в Україні.

Наголошується, що Вашингтон налаштований в надалі співпрацювати з Києвом заради зниження кількості інфікувань та повного подолання коронавірусу.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 6 липня підтвердили у 541 пацієнта. Також 266 осіб медикам довелося госпіталізувати. На жаль, від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 у понеділок померли 20 осіб.

У світі станом на вівторок зафіксовано понад 184,9 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією. За час пандемії понад 4 млн людей загинуло. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 є США (34,5 млн), Індія (30,6 млн), Бразилія (18,7 млн), Франція (5,7 млн), Росія (5,6 млн).