Часть из 500 млн доз Pfizer США направят Украине

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Вакцину Pfizer/BioNTech США передадут Украине в рамках глобального механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Об этом сообщила временный поверенный делами США в Украине Кристина Квин во время посещения пункта вакцинации против COVID-19 в Одессе.

Месяц назад президент Джо Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer/BioNTech от COVID-19 для передачи их по COVAX-программе, — цитирует Квин американское посольство.

По словам дипломата, часть этих препаратов иммунопрофилактики получит Украина. Транспортирование и хранение по системе «холодной цепи» возьмет на себя агентство США по международному развитию USAID.

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы COVAX, мы уже предоставили более 4 млрд долл. этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру, — отметила временный поверенный делами США в Украине.

Отмечается, что Вашингтон настроен и в дальнейшем сотрудничать с Киевом ради снижения количества заражений и полного преодоления коронавируса.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 6 июля подтвердили у 541 пациента. Также 266 человек медикам пришлось госпитализировать. К сожалению, от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в понедельник умерли 20 человек.

В мире по состоянию на утро 6 июля зафиксировано свыше 184,9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии более 4 млн человек погибли. Лидерами по количеству случаев COVID-19 являются США (34,5 млн), Индия (30,6 млн), Бразилия (18,7 млн), Франция (5,7 млн), Россия (5,6 млн).