Какие COVID-вакцины планируют производить в Украине, рассказали в Минздраве

https://racurs.ua/n157024-kakie-covid-vakciny-planiruut-proizvodit-v-ukraine-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а Министерство охраны здоровья рассматривает варианты производства нескольких COVID-вакцин.

Сейчас уже есть определенные договоренности и интерес со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например, CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже получим шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершить процесс перестройки своих технологических линий, — сказал он.

В то же время Кузин подчеркнул, что существует требование преквалификации ВОЗ не только самого препарата, но и площадки, на которой он будет производиться. Преквалификация — положительное заключение относительно качества, безопасности и высокой эффективности лекарств, следовательно, и рекомендация для государственных закупок.

Сейчас украинские биотехнологические производства, которые никогда не работали на экспортные мощности, не имеют такой преквалификации. Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована, — уточнил он.

Кроме производства уже известных вакцин, в Украине работают над разработкой собственных. По словам Кузина, сейчас есть три научных команды, которые разрабатывают вакцину против COVID-19. Также разработкой вакцины занимаются две частные компании.

Напомним, в Украине для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson). В отличие от ряда аналогов, препарат предусматривает введение только одной дозы.

Источник: ТСН