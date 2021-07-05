В Украине зарегистрировали «одноразовую» вакцину от коронавирусаhttps://racurs.ua/n156997-v-ukraine-zaregistrirovali-odnorazovuu-vakcinu-ot-koronavirusa.htmlРакурс
В Украине для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В отличие от ряда аналогов, вакцина Janssen предусматривает введение только одной дозы препарата.
Эта векторная вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, который коронавирус использует для проникновения в клетки человеческого организма.
Таким образом, векторный вирус, содержащийся в вакцине, доставляет клеткам хозяина команду производить антиген SARS-CoV-2, что приводит в действие процесс выработки антител и образует иммунный ответ организма на коронавирус.
В Минздраве подчеркивают, что вакцина Janssen разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование уже дали ряд стран, среди которых:
- США;
- Великобритания;
- Евросоюз;
- Швейцария;
- Канада.