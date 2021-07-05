В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса, фото: New York National Guard

https://racurs.ua/n156997-v-ukraine-zaregistrirovali-odnorazovuu-vakcinu-ot-koronavirusa.html

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В Украине для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В отличие от ряда аналогов, вакцина Janssen предусматривает введение только одной дозы препарата.

Эта векторная вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, который коронавирус использует для проникновения в клетки человеческого организма.

Таким образом, векторный вирус, содержащийся в вакцине, доставляет клеткам хозяина команду производить антиген SARS-CoV-2, что приводит в действие процесс выработки антител и образует иммунный ответ организма на коронавирус.

В Минздраве подчеркивают, что вакцина Janssen разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование уже дали ряд стран, среди которых: