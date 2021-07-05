Рейтинг партий — «слугам» дышат в затылок ОПЗЖ, "ЕС" и «Батькивщина», фото — Комментарии

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Ракурс

Новый рейтинг партий обнародовали социологи. Если бы выборы в парламент проходили в конце июня, в Раду прошли бы семь партий, сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Самую сильную поддержку получила бы партия «Слуга народа» (20,6% среди тех, кто определился с выбором). Второе место с примерно одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) делят ОПЗЖ (16,9%), «Евросолидарность» (15%) и «Батькивщина» (14,7%).

Отметку в 5% преодолевают «Сила и честь» (7%), Радикальная партия (5,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (5,1%).

Самую сильную поддержку получила бы партия «Слуга народа», за которую проголосовали бы 13,7% среди всех респондентов и 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. По уровню поддержки эта политическая сила в рамках статистической погрешности превосходит другие партии, поэтому у «Слуги народа» — «чистое» первое место.

Другие партии не попали бы в парламент. В частности, за «Партию Шария» голосуют 3,7% среди тех, кто определился; за «Свободу» — 2,2%; за «Голос» — 1,9%.

КМИС провел опрос с 22 по 29 июня. Это было личное интервью с использованием планшета. Социологи опросили 2 тыс. 31 респондента в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных.