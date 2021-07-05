Рейтинг партій — «слугам» дихають у потилицю ОПЗЖ, ЄС і «Батьківщина», фото — Коментарі

https://racurs.ua/ua/n156996-reytyng-partiy-slugam-dyhaut-u-potylycu-opzj-ies-i-batkivschyna.html

Ракурс

Новий рейтинг партій оприлюднили соціологи. Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до Ради пройшли б сім партій, повідомили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) ділять ОПЗЖ (16,9%), «Євросолідарність» (15%) і «Батьківщина» (14,7%).

Відмітку у 5% долають «Сила і честь» (7%), Радикальна партія (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%).

Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу», за яку проголосували б 13,7% серед усіх респондентів і 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. За рівнем підтримки ця політична сила понад статистичну похибку переважає інші партії, тому «Слуга народу» має «чисте» перше місце.

Інші партії не потрапили б до парламенту. Зокрема, за «Партію Шарія» голосують 3,7% серед тих, хто визначився; за «Свободу» — 2,2%; за «Голос» — 1,9%.

КМІС провів опитування з 22 до 29 червня. Це було особисте інтерв’ю з використанням планшета. Соціологи опитали 2 тис. 31 респондента у 107 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованих.