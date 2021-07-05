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Ракурс
У світі поширюється «індійський» штам коронавірусу

Київ реагує на штам «Дельта» і змінив правила в’їзду

5 лип 2021, 12:40
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Епідемія коронавірусу у світі триває, що призводить до появи все нових штамів цього захворювання.

Одним із найбільш небезпечних штамів коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, вважається вперше виявлений в Індії штам «Дельта», який зараз активно поширюється у світі. Ця ситуація спонукала українську владу змінити правила в’їзду до України, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер громадянам України, які повернулися з Португалії, РФ, Великої Британії та Індії або перебували на території цих країн менше семи днів протягом останніх 14 днів, потрібно буде:

  • пройти експрес-тестування на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблене безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон, або пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію;
  • встановлювати застосунок «Вдома».

Іноземцям та особам без громадянства, які не пройшли експрес-тестування, перетин держкордону України буде заборонений.

Для в’їзду в Україну з інших країн правила не змінювалися — оскільки наша держава перебуває в «зеленій» зоні, застосунок встановлювати не потрібно, — зазначають у Мінцифрі.

Нагадаємо, медики розповіли про чотири нові симптоми коронавірусу, характерні для штаму «Дельта».

Джерело: Ракурс


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