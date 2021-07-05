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Ракурс
В мире распространяется «индийский» штамм коронавируса

Киев реагирует на штамм «Дельта» и изменил правила въезда

5 июл 2021, 12:40
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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, что приводит к появлению все новых штаммов этого заболевания.

Одним из самых опасных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, считается впервые обнаруженный в Индии штамм «Дельта», который сейчас активно распространяется в мире. Эта ситуация побудила украинские власти изменить правила въезда в Украину, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Теперь гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, РФ, Великобритании и Индии или находились на территории этих стран меньше семи дней в течение последних 14 дней, нужно будет:

  • пройти экспресс-тестирование на определение антигена SARS-CoV-2, сделанное непосредственно в пункте пропуска через государственную границу, или пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию;
  • устанавливать приложение «Вдома».

Иностранцам и лицам без гражданства, которые не прошли экспресс-тестирование, пересечение госграницы Украины будет запрещено.

Для въезда в Украину из других стран правила не менялись — поскольку наше государство находится в «зеленой» зоне, приложение устанавливать не нужно, — отмечают в Минцифре.

Напомним, медики рассказали о четырех новых симптомах коронавируса, характерных для штамма «Дельта».

Источник: Ракурс


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