Цена на бензин в Украине снова подскочит

Цена на бензин. Фото: Istock

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Цена на бензин в Украине вырастет — Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Очередные расчеты предоставила НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Теперь расчетные цены бензина повышены с 25,84 грн до 26,64 грн за литр, для дизельного топлива с 22,23 грн до 22,55 грн за литр. В связи с этим, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн за литр, дизельного топлива — 29,55 грн за литр.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин и дизельное топливо в Украину 24 июня резко выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. В то же время автогаз подешевел на 13 копеек.