Ціна на бензин в Україні знову підскочить

Ціна на бензин. Фото: istock

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Ціна на бензин в Україні зросте — Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Чергові розрахунки надала НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Відтепер розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,84 грн до 26,64 грн за літр, для дизельного палива з 22,23 грн до 22,55 грн за літр. Тому, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 грн за літр, дизельного палива — 29,55 грн за літр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 червня різко виросли в порівнянні з попереднім торговим днем. Натомість автогаз подешевшав на 13 копійок.