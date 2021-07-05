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Ракурс
В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу, фото: New York National Guard

В Україні зареєстрували «одноразову» вакцину від коронавірусу

5 лип 2021, 12:57
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В Україні для екстреного медичного застосування зареєстрували вакцину від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

На відміну від низки аналогів, вакцина Janssen передбачає введення лише однієї дози препарату.

Ця векторна вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в котрий вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2, котрий коронавірус використовує для проникнення в клітини людського організму.

Таким чином, векторний вірус, що міститься у вакцині, доставляє клітинам хазяїна команду продукувати антиген SARS-CoV-2, що приводить в дію процес вироблення антитіл й утворює імунну відповідь організму на коронавірус.

У МОЗ наголошують, що вакцина Janssen дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Дозвіл на її використання вже дали низка країн, серед яких:

  • США;
  • Велика Британія;
  • Євросоюз;
  • Швейцарія;
  • Канада.

Джерело: Ракурс


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