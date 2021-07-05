Які вакцини від коронавірусу планують виробляти в Україні, розповіли у МОЗ. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розглядає варіанти виробництва кількох COVID-вакцин.

Наразі вже є певні домовленості та зацікавлення з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, наприклад, CoronaVac або мРНК-вакцини, бо технологічно цикл є відносно простим. До кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній, — сказав він.

Водночас Кузін наголосив, що існує вимога прекваліфікації ВООЗ не лише самого препарату, а й майданчика, на якому він буде вироблятися. Прекваліфікація — позитивний висновок щодо якості, безпеки та високої ефективності ліків, отже, й рекомендація для державних закупівель.

Наразі українські біотехнологічні виробництва, які ніколи не працювали на експортні потужності, не мають такої прекваліфікації. Це питання до одного року. Однак зараз ті компанії, які роздумують або вже перейшли до обговорення або запуску процесу локалізації, працюють разом із ВООЗ, консультуються, щоб цей майданчик був максимально швидко прекваліфікований, — уточнив він.

Окрім виробництва вже відомих вакцин, в Україні працюють над розробкою власних. За словами Кузіна, наразі є три наукових команди, які розробляють вакцину проти COVID-19. Також розробкою вакцини займаються дві приватні компанії.

Нагадаємо, в Україні для екстреного медичного застосування зареєстрували вакцину від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson). На відміну від низки аналогів, цей препарат передбачає введення лише однієї дози.

Джерело: ТСН