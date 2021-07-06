В небе над Россией исчез пассажирский самолет с 30 людьми

https://racurs.ua/n157029-v-nebe-nad-rossiey-ischez-passajirskiy-samolet.html

Ракурс

В России на Камчатке разбился пассажирский самолет. Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Он перестал выходить на связь днем ​​6 июля.

По данным источников «Коммерсант» в оперативных службах региона, самолет потерпел крушение. Сейчас спасатели ищут место падения самолета. На его борту, по предварительным данным, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок.

Самолет вылетел из аэропорта Елизово в 12.55 по местному времени. Экипаж в установленное время не вышел на плановый сеанс связи. По данным источника «Коммерсант», уже есть предварительные сведения о падении самолета в 10 км от Паланы — столица Корякского округа. Это за 760 км от Петропавловска-Камчатского.

По словам спасателей, самолет упал, не дотянув 15−20 км до аэропорта. Искать его вылетели спасатели РФ.

Видимость в Анадыре, где исчез самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность.

4 июля военный самолет упал на Филиппинах, на борту находилось около 100 человек. Воздушное судно разбилось при попытке приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу.

Источник: Коммерсант