Лидера титушек Кивы схватили в Харькове — в чем его подозревают

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Лидера титушек Ильи Кивы задержали в Харькове в понедельник вечером, 5 июля. Речь идет об Олеге Ширяеве — экс-командире «Восточного корпуса», а ныне одному из лидеров организации Кивы «Патриоты — за жизнь», которую неофициально называют боевым крылом пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Ширяев задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Подозреваемый не являлся на вызов следователя… и был объявлен в розыск, — отметил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По данным СМИ Харькова, вооруженные автоматами правоохранители задержали Ширяева у перекрестка Сумской и улицы Свободы. Бывший руководитель «Восточного корпуса» ехал на Toyota Land Cruiser Prado.

Ширяев будет находиться под стражей до избрания ему меры пресечения. Заседание Киевского суда предварительно запланировано на 6 июля. Харьковская полиция инкриминирует ему не только противоправное завладение имуществом предприятия, но и массовые беспорядки в 2015 году. Глава Нацполиции Харьковской области Олег Бех пояснил, что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотдела полиции. Тогда представители корпуса «Азов» выбили окна в доме, повалили забор и бросали бутылки. Это произошло после акции из-за убийства 15-летней девочки.

Эпизод 2018 года с элеватором закончился столкновением между группой неизвестных (вероятно, рейдерами) и местными жителями, которых поддерживал «Нацкорпус».

В августе 2020 года экс-боец АТО Олег Ширяев возглавил движение «Патриоты за жизнь» Ильи Кивы. На прошлой неделе бывшие собратья из «Национального корпуса» обвинили его в покушении на активиста «Нацкорпуса» Артема Мошенского (30 июня он был ранен, сейчас находится в тяжелом состоянии).

Источник: «Суспільне», «Интерфакс-Украина».