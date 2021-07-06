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Еще полтысячи COVID-инфицированных выявил Минздрав

Еще полтысячи COVID-инфицированных выявил Минздрав (ИНФОГРАФИКА)

6 июл 2021, 08:50
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 6 июля подтвердили у 541 пациента. Также 266 человек медикам пришлось госпитализировать. К сожалению, от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в понедельник умерли 20 человек.

Об этом сегодня утром отметило Министерство здравоохранения.

Зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них 26 детей и 11 медработников), — говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (197),

  • Одесской области (52),

  • Киевской области (37),

  • Луганской области (25),

  • Днепропетровской области (24).

Коронавирус в Украине / СНБО

В течение 5 июля лаборатории протестировали методами ПЦР и ИФА более 28 тыс. человек. Согласно официальным данным профильного министерства, с начала пандемии в Украине заболели 2,2 млн человек. Болезнь унесла жизни 52,5 тыс. украинцев.

Напомним, в мире по состоянию на утро 6 июля зафиксировано свыше 184,9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии более 4 млн человек погибли. Лидерами по количеству случаев COVID-19 являются США (34,5 млн), Индия (30,6 млн), Бразилия (18,7 млн), Франция (5,7 млн), Россия (5,6 млн).

Источник: Ракурс


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