Ще півтисячі COVID-інфікованих виявило МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n157027-sche-pivtysyachi-covid-infikovanyh-vyyavylo-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 6 липня підтвердили у 541 пацієнта. Також 266 осіб медикам довелося госпіталізувати. На жаль, від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 у понеділок померли 20 осіб.
Про це сьогодні зранку зазначило Міністерство охорони здоров’я.
Зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 26 дітей та 11 медпрацівників), — йдеться у повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві (197),
Одеській області (52),
Київській області (37),
Луганській області (25),
Дніпропетровській області (24).
Впродовж 5 липня лабораторії протестували методами ПЛР та ІФА понад 28 тис. осіб. Згідно з офіційними даними профільного міністерства, з початку пандемії в Україні захворіло 2,2 млн осіб. Хвороба забрала життя 52,5 тис. українців.
Нагадаємо, у світі станом на ранок 6 липня зафіксовано понад 184,9 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією. За час пандемії понад 4 млн людей загинуло. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 є США (34,5 млн), Індія (30,6 млн), Бразилія (18,7 млн), Франція (5,7 млн), Росія (5,6 млн).