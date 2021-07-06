Ще півтисячі COVID-інфікованих виявило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n157027-sche-pivtysyachi-covid-infikovanyh-vyyavylo-moz-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 6 липня підтвердили у 541 пацієнта. Також 266 осіб медикам довелося госпіталізувати. На жаль, від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 у понеділок померли 20 осіб.

Про це сьогодні зранку зазначило Міністерство охорони здоров’я.

Зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 26 дітей та 11 медпрацівників), — йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (197),

Одеській області (52),

Київській області (37),

Луганській області (25),

Дніпропетровській області (24).

Впродовж 5 липня лабораторії протестували методами ПЛР та ІФА понад 28 тис. осіб. Згідно з офіційними даними профільного міністерства, з початку пандемії в Україні захворіло 2,2 млн осіб. Хвороба забрала життя 52,5 тис. українців.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 6 липня зафіксовано понад 184,9 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією. За час пандемії понад 4 млн людей загинуло. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 є США (34,5 млн), Індія (30,6 млн), Бразилія (18,7 млн), Франція (5,7 млн), Росія (5,6 млн).