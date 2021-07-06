Деталі загибелі офіцера “Холодного Яру” розкрили в ЗСУ

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Війна на Донбасі 5 липня забрала життя офіцера 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Сухопутних військ Збройних Сил України Богдана Бродовського.

Про це повідомила прес-служба бригади Оперативного командування «Схід» на власній Фейсбук-сторінці.

Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Богдана Бродовського, заступника начальника тилу логістики бригади, — зазначили у «Холодному Яру».

За словами військових, російські терористи обстріляли позиції холодноярівців, а офіцер отримав несумісне з життям вибухове поранення.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим, у ЗСУ служив з 2002 року.

Був начальником продовольчої служби. Обіймав цю посаду й у перші роки війни. Потім ненадовго звільнявся, відновився у корпусі резерву. Далі повернувся у рідний гарнізон на Дніпропетровщині. Зовсім нещодавно знову почав служити у 93-й бригаді. Був спокійним і добрим, люблячим батьком, — згадують загиблого колеги по службі.

На першому місці для Бродовського була сім’я — він мав чотирьох дітей. В офіцера нещодавно народився син.

Нагадаємо, 5 липня збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню. У понеділок російські найманці здійснили обстріл позицій захисників України у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Днем раніше — 4 липня внаслідок обстрілу загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (позивний «Феофан»).