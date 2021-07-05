6 липня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n157025-6-lypnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.html

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6 липня церковне свято мучениці Агрипини. Вже в дитинстві вона вирішила не виходити заміж і присвятити своє життя Богові. Свята жила в III столітті в Римській імперії, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру.

День ангела святкують Христина, Ірина, Софія, Олександр, Олексій та Антон.

У цей день понад 60 країн світу відзначають Всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія.

Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини. Варто зазначити, науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть у середньому на 12 років довше за інших.

День в історії: