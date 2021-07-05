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6 липня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: 1news.com.ua
6 липня — кого вітати зі святами та іменинамиhttps://racurs.ua/ua/n157025-6-lypnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.htmlРакурс
6 липня церковне свято мучениці Агрипини. Вже в дитинстві вона вирішила не виходити заміж і присвятити своє життя Богові. Свята жила в III столітті в Римській імперії, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру.
День ангела святкують Христина, Ірина, Софія, Олександр, Олексій та Антон.
У цей день понад 60 країн світу відзначають Всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія.
Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини. Варто зазначити, науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть у середньому на 12 років довше за інших.
День в історії:
- 1415 — на багатті спалили лідера чеських протестантів Яна Гуса;
- 1439 — Папа Римський Євгеній IV та візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію;
- 1687 — Ісаак Ньютон опублікував в Лондоні знамениті математичні принципи натурфілософії;
- 1785 — долар став національною валютою США;
- 1854 — противники рабства створили Республіканську партію США;
- 1885 — Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на дев’ятирічному хлопчику, якого вкусив собака;
- 1919 — відбувся перший трансатлантичний переліт дирижабля;
- 1969 — дебютний альбом Led Zeppelin став золотим;
- 1973 — англійська група Queen випустила свій перший сингл Keep Yourself Alive;
- 1994 — на екрани вийшов фільм «Форрест Гамп», який став культовим.
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