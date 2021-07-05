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Ракурс
6 июля – кого поздравлять с праздниками и днем ангела. Фото: 1news.com.ua

6 июля — кого поздравлять с праздниками и днем ангела

5 июл 2021, 22:08
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6 июля церковный праздник мученицы Агриппины. Уже в детстве она решила не выходить замуж и посвятить свою жизнь Богу. Святая жила в III веке в Римской империи, была настоящей христианкой и приняла мученическую смерть за свою веру.

День ангела празднуют Кристина, Ирина, Софья, Александр, Алексей и Антон.

В этот день более 60 стран мира отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология.

Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека. Стоит отметить, ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше остальных.

День в истории:

  • 1415 — на костре сожгли лидера чешских протестантов Яна Гуса;
  • 1439 — Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию;
  • 1687 — Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые математические принципы натурфилософии;
  • 1785 — доллар стал национальной валютой США;
  • 1854 —противники рабства создали Республиканскую партию США;
  • 1885 — Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на девятилетнем мальчике, которого укусила собака;
  • 1919 — состоялся первый трансатлантический перелет дирижабля;
  • 1969 — дебютный альбом Led Zeppelin стал золотым;
  • 1973 — английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive;
  • 1994 — на экраны вышел фильм «Форрест Гамп», который стал культовым.

Источник: Ракурс


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