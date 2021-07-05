6 июля – кого поздравлять с праздниками и днем ангела. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/n157025-6-iulya-kogo-pozdravlyat-s-prazdnikami-i-dnem-angela.html

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6 июля церковный праздник мученицы Агриппины. Уже в детстве она решила не выходить замуж и посвятить свою жизнь Богу. Святая жила в III веке в Римской империи, была настоящей христианкой и приняла мученическую смерть за свою веру.

День ангела празднуют Кристина, Ирина, Софья, Александр, Алексей и Антон.

В этот день более 60 стран мира отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология.

Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека. Стоит отметить, ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше остальных.

День в истории: