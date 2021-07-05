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6 июля – кого поздравлять с праздниками и днем ангела. Фото: 1news.com.ua
6 июля — кого поздравлять с праздниками и днем ангелаhttps://racurs.ua/n157025-6-iulya-kogo-pozdravlyat-s-prazdnikami-i-dnem-angela.htmlРакурс
6 июля церковный праздник мученицы Агриппины. Уже в детстве она решила не выходить замуж и посвятить свою жизнь Богу. Святая жила в III веке в Римской империи, была настоящей христианкой и приняла мученическую смерть за свою веру.
День ангела празднуют Кристина, Ирина, Софья, Александр, Алексей и Антон.
В этот день более 60 стран мира отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология.
Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека. Стоит отметить, ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше остальных.
День в истории:
- 1415 — на костре сожгли лидера чешских протестантов Яна Гуса;
- 1439 — Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию;
- 1687 — Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые математические принципы натурфилософии;
- 1785 — доллар стал национальной валютой США;
- 1854 —противники рабства создали Республиканскую партию США;
- 1885 — Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на девятилетнем мальчике, которого укусила собака;
- 1919 — состоялся первый трансатлантический перелет дирижабля;
- 1969 — дебютный альбом Led Zeppelin стал золотым;
- 1973 — английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive;
- 1994 — на экраны вышел фильм «Форрест Гамп», который стал культовым.
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