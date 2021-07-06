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Ракурс
Детали гибели офицера «Холодного Яра» раскрыли в ВСУ - война на Донбассе

Детали гибели офицера «Холодного Яра» раскрыли в ВСУ (ФОТО)

6 июл 2021, 08:25
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Война на Донбассе 5 июля унесла жизнь офицера 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Богдана Бродовского.

Об этом сообщила пресс-служба бригады оперативного командования «Восток» на собственной Фейсбук-странице.

Опять оккупационные войска убили украинского офицера. С глубокой скорбью сообщаем о гибели на передовой майора Богдана Бродовского, замначальника тыла логистики бригады, — отметили в «Холодном Яру».

По словам военных, российские террористы обстреляли позиции холоднояровцев, а офицер получил несовместимое с жизнью взрывное ранение.

Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным, в ВСУ служил с 2002 года.

Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго уволился, восстановился в корпусе резерва. Потом вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. Совсем недавно снова начал служить в 93-й бригаде. Был спокойным и добрым, любящим отцом, — вспоминают погибшего коллеги по службе.

На первом месте для Бродовского была семья — у него было четверо детей. Недавно у офицера родился сын.

Детали гибели офицера "Холодного Яра" раскрыли в ВСУ / 93-я бригада "Холодный Яр" в Фейсбук

Напомним, 5 июля вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В понедельник российские наемники совершили обстрел позиций защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Днем ранее — 4 июля в результате обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный (позывной «Феофан»).

Источник: Ракурс


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