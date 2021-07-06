Лідера тітушок Киви схопили у Харкові — що йому інкримінують

https://racurs.ua/ua/n157028-lidera-titushok-kyvy-shopyly-u-harkovi-scho-yomu-inkryminuut-foto.html

Ракурс

Лідера тітушок Іллі Киви схопили у Харкові в понеділок ввечері, 5 липня. Йдеться про затримання Олега Ширяєва — екс-командира «Східного корпусу», а нині одного з лідерів організації Киви «Патріоти — за життя», яку неофіційно називають бойовим крилом проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Ширяєв затриманий співробітниками слідчого управління поліції у справі про рейдерське захоплення елеватора в Занках у 2018 році. Підозрюваний не зʼявлявся на виклик слідчого… і був оголошений в розшук, — зазначив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За даними ЗМІ Харкова, озброєні автоматами правоохоронці затримали Ширяєва біля перехрестя Сумської та вулиці Свободи. Колишній керівник «Східного корпусу» їхав на Toyota Land Cruiser Prado.

Ширяєв перебуватиме під вартою до обрання йому запобіжного заходу. Засідання Київського суду попередньо заплановане на 6 липня. Харківська поліція інкримінує йому не лише протиправне заволодіння майном підприємства, але й масові заворушення у 2015 році. Очільник Нацполіції Харківської області Олег Бех пояснив, що йдеться про напад на будинок начальника Краснокутського райвідділу поліції. Тоді представники корпусу «Азов» вибили вікна в будинку, повалили паркан і кидали пляшки. Це сталося після акції через вбивство 15-річної дівчинки.

Епізод 2018 року з елеватором закінчився сутичкою між групою невідомих (ймовірно, рейдерами) і місцевими мешканцями, яких підтримував «Нацкорпус».

В серпні 2020 року екс-боєць АТО Олег Ширяєв очолив рух «Патріоти за життя» Іллі Киви. Минулого тижня колишні побратими з «Національного корпусу» звинуватили його у замаху на активіста «Нацкорпусу» Артема Мошенського (30 червня його поранили, він донині перебуває у важкому стані).

Джерело: «Суспільне», «Інтерфакс-Україна».