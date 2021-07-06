У небі над Росією зник пасажирський літак з 30 людьми

https://racurs.ua/ua/n157029-u-nebi-nad-rosiieu-znyk-pasajyrskyy-litak-z-30-ludmy.html

Ракурс

У Росії на Камчатці розбився пасажирський літак. Ан-26 виконував рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана. Він припинив виходити на зв’язок вдень 6 липня.

За даними джерел «Комерсант» в оперативних службах регіону, літак зазнав аварії. Зараз рятувальники шукають місце падіння літака. На його борту, за попередніми даними, перебувало шість членів екіпажу і 22 пасажири, в тому числі одна дитина.

Літак вилетів з аеропорту Єлізово в 12.55 за місцевим часом. Екіпаж у встановлений час не вийшов на плановий сеанс зв’язку. За даними джерела «Комерсант», вже є попередні відомості про падіння літака за 10 км від Палани — столиця Коряцького округу. Це за 760 км від Петропавловська-Камчатського.

Зі слів рятувальників, літак впав, не дотягнувши 15−20 км до аеропорту. Шукати його вилетіли рятувальники РФ.

Видимість у Палані, де зник літак, була нормальна, але суцільна низька хмарність.

4 липня військовий літак впав на Філіппінах, на борту перебувало майже 100 людей. Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу.

Джерело: Комерсант