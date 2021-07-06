Кира Рудык трижды ушла от ответа о гражданстве США (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157031-kira-rudyk-trijdy-ushla-ot-otveta-o-grajdanstve-ssha-video.htmlРакурс
Кира Рудык — глава политсилы «Голос», которую часть партийцев обвиняют в авторитаризме, узурпации власти и кулуарных договоренностях с Офисом президента Владимира Зеленского, трижды избегала ответа на вопрос о наличии гражданства США.
Во время прямого эфира на телеканале «Украина 24» ведущая попросила Рудык прокомментировать информацию, которую распространяют СМИ о ее американском паспорте.
Я родилась в Украине, я украинка, — с улыбкой заявила Рудык.
Однако ведущая попросила уточнить, действительно ли у Киры Рудык есть гражданство США. В ответ парламентарий только повторила свои предыдущие слова:
Да, я родилась в Украине, я украинка и всегда ею была.
Третья попытка услышать ответ от главы «Голоса» также не увенчалась успехом.
А я еще раз повторяю: я родилась в Украине и являюсь украинкой, — неуклонно констатировала Рудык.
Напомним, в Конституции Украины закреплено единое гражданство.
В марте прошлого года лидер «Голоса» Святослав Вакарчук оставил пост руководителя партии и представил свою протеже — Киру Рудык. В 2021 году ряд нардепов политсилы заявили об узурпации власти Рудык и обвинили ее в контактах с офисом Зеленского.
Впоследствии 10 из 20 народных депутатов парламентской фракции выступили с заявлением в Верховной Раде, в котором раскритиковали действия руководителей партии за «отход от демократических и антиолигархических принципов» и предложили смену руководства и устава.
В июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из политсилы.