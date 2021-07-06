Кира Рудык трижды ушла от ответа о гражданстве США

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Ракурс

Кира Рудык — глава политсилы «Голос», которую часть партийцев обвиняют в авторитаризме, узурпации власти и кулуарных договоренностях с Офисом президента Владимира Зеленского, трижды избегала ответа на вопрос о наличии гражданства США.

Во время прямого эфира на телеканале «Украина 24» ведущая попросила Рудык прокомментировать информацию, которую распространяют СМИ о ее американском паспорте.

Я родилась в Украине, я украинка, — с улыбкой заявила Рудык.

Однако ведущая попросила уточнить, действительно ли у Киры Рудык есть гражданство США. В ответ парламентарий только повторила свои предыдущие слова:

Да, я родилась в Украине, я украинка и всегда ею была.

Третья попытка услышать ответ от главы «Голоса» также не увенчалась успехом.

А я еще раз повторяю: я родилась в Украине и являюсь украинкой, — неуклонно констатировала Рудык.

Напомним, в Конституции Украины закреплено единое гражданство.

В марте прошлого года лидер «Голоса» Святослав Вакарчук оставил пост руководителя партии и представил свою протеже — Киру Рудык. В 2021 году ряд нардепов политсилы заявили об узурпации власти Рудык и обвинили ее в контактах с офисом Зеленского.

Впоследствии 10 из 20 народных депутатов парламентской фракции выступили с заявлением в Верховной Раде, в котором раскритиковали действия руководителей партии за «отход от демократических и антиолигархических принципов» и предложили смену руководства и устава.

В июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из политсилы.