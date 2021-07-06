Каннський кінофестиваль 2021. Фото: Детектор медіа

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Ракурс

Каннський фестиваль 2021 розпочинається вже сьогодні, 6 липня, на Лазурному березі у Франції й триватиме до 17 липня.

Журі цьогоріч очолить американський режисер Спайк Лі. На головну нагороду, Золоту пальмову гілку, претендують 24 фільми. За перемогу в другій за значущістю конкурсній програмі Канн «Особливий погляд» змагатимуться 18 картин, пише «Новое время».

«Аннетт» / Annette, реж. Лео Каракс, Франція

Канни в цьому році відкриваються першим англомовним фільмом і першим мюзиклом культового режисера Лео Каракса. Всі чекали нового фільму дуже довго. Попередня картина «Святі мотори» вийшла дев’ять років тому, у 2012 році.

Дія «Аннетт» відбувається в Лос-Анджелесі. Адам Драйвер грає стендап-коміка, Маріон Котіяр — відому оперну співачку. Їхня перша дитина — дочка Аннетт — виявляється обдарованою і загадковою фігурою, яка переверне життя своїх батьків.

«Французький вісник» / The French Dispatch, реж. Вес Андерсон, США

Фільм розповідає історію вигаданого американського журналу, який перебуває у знов таки вигаданому французькому містечку Еннуї-сюр-Блазе.

Персонажі трьох сюжетних ліній запозичені з реальних статей у The New Yorker і реальних людей, які працювали в ньому.

«Париж, 13-й округ»/ Жак Одіар, Франція

Знятий у Парижі чорно-білий фільм — дослідження стосунків молодого чоловіка і трьох дівчат. Звучить на перший погляд просто, але знаючи Одіара, варто очікувати яскравої історії.

«Пам'ять» / Memoria, реж. Апічатпонг Вірасетакул, Таїланд

«Пам'ять» — перший фільм режисера, який він зняв не в Таїланді й перший англійською мовою. Головну роль у ньому зіграла Тільда Свінтон.

Її героїня Джессіка Голланд — шотландка, яка приїжджає до сестри в Колумбію і під час своєї подорожі стикається з тривожними видіннями та звуками, які змушують поставити під сумнів її ідентичність.

«Непорочна діва» / Benedetta, реж. Пол Верховен, Нідерланди

Дії фільму відбуваються в XVII столітті в розпал епідемії чуми. Головна героїня, католицька черниця Бенедетта Карліні, в період розпалу чуми відкриває в собі те, що зараз називається суперздатностями. У монастирі її звинувачують в одержимості дияволом і сексуальних стосунках із сестрами.

«Герої» / A Heros, реж. Асгар Фархаді, Іран

Головний сучасний іранський режисер — одна з ікон сучасного світового кінематографа покаже цього року в основному конкурсі Канн драму «Герой».

Фархаді — єдина жива людина на землі, у якої два Оскари за найкращий фільм іноземною мовою. Сюжет нового фільму тримають у секреті.

Vortex, реж. Гаспар Ное, Франція

Головну роль у фільмі одного з найскандальніших режисерів сучасності зіграв 80-річний італійський режисер Даріо Ардженто.

Критики авансом називають Vortex одним із найскандальніших фільмів Канн-2021. Variety описує нову роботу Ное як «документальний фільм про останні дні життя літньої пари».

Джерело: «Новое время»