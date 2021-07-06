Американский бренд извинился за «обрезанную» карту Украины

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Ракурс

JBL — американский бренд, производитель акустических систем и наушников, обнародовал карту Украины без аннексированного Россией Крыма и оккупированного Донбасса. Впоследствии компания отреагировала на критику украинцев в соцсетях.

Я не какой-нибудь известный блогер и все такое. Но JBL работает в Украине и имеет наглость постить такое на официальной странице… Надеюсь, ими заинтересуется Служба безопасности Украины, и американская компания, поддерживающая действия оккупантов, больше не будет работать в Украине, — отметил пользователь Фейсбук.

Впоследствии производитель акустических систем и наушников официально извинился за действия своих сотрудников.

Мы официально приносим извинения перед всеми украинцами за ошибку… Наша позиция неизменна: «Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк — это территория Украины». Мы заменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников, — говорится в сообщении JBL.

Напомним, оккупированный Россией Крым заметили на карте РФ, которую показали на украинском государственном канале. Географическую ошибку сделали на заставке к передаче «Русский дневник» на телеканале «Дом».