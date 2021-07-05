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Ракурс
Карту России с Крымом заметили на украинском госТВ

Карту России с Крымом заметили на украинском госТВ

5 июл 2021, 13:56
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Оккупированный Россией Крым заметили на карте РФ, которую показали на украинском государственном канале.

Географическую ошибку сделали на заставке к передаче «Русский дневник» на телеканале «Дом». На карте РФ там был оккупированный в 2014 году полуостров Крым.

Журналисты канала иллюстрировали картой выпуск под названием «Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ».

Карту России с Крымом заметили на украинском госТВ, скриншот видео

На это обратил внимание народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Ранее выпуски этой же передачи выходили с картой России без Крыма. На канале быстро отреагировали на сообщение Гончаренко в Фейсбук и выпуск, где Крым «присоединили» в РФ, забанили — он больше не доступен ни на YouTube, ни на сайте телеканала.

Карту убрали из публичного пространства, на телеканале не понимают, как могла случиться ошибка и проводят внутреннее расследование.

«Дом» — русскоязычный государственный вещатель, который транслирует информационные и развлекательные передачи для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Он начал работать 1 марта 2020 года с целью сформировать положительное отношение к реинтеграции у граждан Украины на оккупированных территориях.

Источник: Ракурс


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