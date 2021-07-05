Карту России с Крымом заметили на украинском госТВ

https://racurs.ua/n157000-kartu-rossii-s-krymom-zametili-na-ukrainskom-gostv.html

Ракурс

Оккупированный Россией Крым заметили на карте РФ, которую показали на украинском государственном канале.

Географическую ошибку сделали на заставке к передаче «Русский дневник» на телеканале «Дом». На карте РФ там был оккупированный в 2014 году полуостров Крым.

Журналисты канала иллюстрировали картой выпуск под названием «Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ».

На это обратил внимание народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Ранее выпуски этой же передачи выходили с картой России без Крыма. На канале быстро отреагировали на сообщение Гончаренко в Фейсбук и выпуск, где Крым «присоединили» в РФ, забанили — он больше не доступен ни на YouTube, ни на сайте телеканала.

Карту убрали из публичного пространства, на телеканале не понимают, как могла случиться ошибка и проводят внутреннее расследование.

«Дом» — русскоязычный государственный вещатель, который транслирует информационные и развлекательные передачи для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Он начал работать 1 марта 2020 года с целью сформировать положительное отношение к реинтеграции у граждан Украины на оккупированных территориях.