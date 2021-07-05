Воздушное цунами в Приморске. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n156999-neobychnoe-vozdushnoe-cunami-pokazalos-v-primorske-foto-video.html

Ракурс

Воздушное «цунами» в Приморске, что в Запорожской области, напугало местных жителей вчера, 4 июля. Уникальное явление появилось накануне непогоды, которая принесла дождь и сильный ветер.

Яркие тучи называют «цунами» из-за сходства со своим морским «тезкой», но сами облака являются следствием грозового фронта. Видео с необычным шквальным воротом засняли местные жители и опубликовали на YouTube.

В соцсетях местные жители удивились такому явлению, и заявили, что никогда ранее не видели такую жуткую и невероятную красоту.







«С детства такого не видела», «Мне очень страшно… Такое небо вижу впервые… Зрелище не для слабонервных», «У меня одной мурашки по коже от этого вида?», «Одновременно красиво и жутко страшно от того, что не знаешь, что произойдет через мгновение, всем хорошего дня» — пишут в соцсетях.





Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Бердянске вчера, 4 июля, внезапно испортилась. На морском курорте пронесся мощный шторм, оставив туристов без электричества. Дренажная система в центре Бердянска не справилась с осадками, улицы затопило водой, из-за обилия осадков машины плыли по улицам.