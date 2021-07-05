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Ракурс
Украинцы не видят угрозы олигархам в законопроекте Зеленского. Фото: УНИАН

Украинцы не видят угрозы олигархам в законопроекте Зеленского (ИНФОГРАФИКА)

5 июл 2021, 13:00
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Закон против олигархов, который предлагает принять президент Украины Владимир Зеленский, считают неэффективным большинство украинцев.

Так, 56,4% граждан считают, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отношение к закону против олигархов. Инфографика: КМИСБолее положительно президентский законопроект оценивают 20,4% респондентов. Еще 23,2% граждан не определились или отказались отвечать на вопрос.

Отношение к закону против олигархов. Инфографика: КМИСНапомним, ранее мы сообщали, что законопроект об олигархах, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский, в первом чтении поддержала Верховная Рада.

За проект закона № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» проголосовали 275 нардепов.

Источник: Ракурс


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