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Ракурс
Українці не бачать загрози олігархам у законопроекті Зеленського. Фото: УНІАН

Українці не бачать загрози олігархам у законопроекті Зеленського (ІНФОГРАФІКА)

5 лип 2021, 13:00
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Закон проти олігархів, який пропонує ухвалити президент України Володимир Зеленський, вважають неефективним більшість українців.

Так, 56,4% громадян вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів. Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Ставлення до закону проти олігархів. Інфографіка: КМІС

Більш позитивно президентський законопроект оцінюють 20,4% респондентів. Ще 23,2% громадян не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Ставлення до законопроекту проти олігархів. Інфографіка: КМІС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроект про олігархів, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський, у першому читанні підтримала Верховна Рада. За проект закону № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» проголосували 275 нардепів.

Джерело: Ракурс


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