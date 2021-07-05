Повітряне цунамі в Приморську. Фото: Telegram

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Ракурс

Повітряне «цунамі» в Приморську, що в Запорізькій області, налякало місцевих жителів учора, 4 липня. Унікальне явище з’явилося напередодні негоди, яка принесла дощ і сильний вітер.

Яскраві хмари називають «цунамі» через схожість зі своїм морським «тезкою», але самі хмари є наслідком грозового фронту. Відео з незвичайним шквальним коміром зняли місцеві жителі й опублікували на YouTube.

У соцмережах місцеві жителі здивувалися такому явищу, і заявили, що ніколи раніше не бачили таку страшну й неймовірну красу.

«З дитинства такого не бачила», «Мені дуже страшно… Таке небо бачу вперше… Видовище не для людей зі слабкими нервами», «У мене однієї мурашки по шкірі від цього краєвиду?», «Одночасно красиво й моторошно, страшно від того, що не знаєш, що станеться через мить, усім хорошого дня», — пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Бердянську вчора, 4 липня, раптово зіпсувалася. На морському курорті пронісся потужний шторм, залишивши туристів без електрики. Дренажна система в центрі Бердянська не впоралася з опадами, вулиці затопило водою, через велику кількість опадів машини пливли вулицями.