Карту Росії з Кримом помітили на українському держТБ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157000-kartu-rosiyi-z-krymom-pomityly-na-ukrayinskomu-derjtb.html

Ракурс

Окупований Росією Крим помітили на карті РФ, яку показали на українському державному каналі.

Географічну помилку зробили на заставці до передачі «Російський щоденник» на телеканалі «Дом». Карту РФ там містила окупований у 2014 році півострів Крим.

Журналісти каналу ілюстрували картою випуску під назвою «Наказати цінами не рости. Що придумав уряд РФ».

На це звернув увагу народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Раніше випуски цієї ж передачі виходили з картою Росії без Криму. На каналі швидко відреагували на допис Гончаренка у Фейсбук і випуск, де Крим «приєднали» до РФ, забанили — він більше не доступний ні на YouTube, ні на сайті телеканалу.

Карту прибрали з публічного простору, на телеканалі не розуміють, як могла трапитися помилка і проводять внутрішнє розслідування.

«Дом» — це російськомовний державний мовник, який транслює інформаційні і розважальні передачі для жителів тимчасово окупованих територій України.

Він почав працювати 1 березня 2020 року і має на меті сформувати позитивне ставлення до реінтеграції у громадян України на окупованих територіях.