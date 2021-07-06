Будут ли «вечными» ковид-сертификаты, рассказали в Минздраве. Фото: Укринформ

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Сертификаты вакцинации против коронавируса имеют свой срок годности, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, такой документ считается действительным в течение одного года. Об этом заместитель министра здравоохранения заявил в интервью ТСН.

Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 — это полгода, ПЦР-тест — 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года, — рассказал санврач.

Он считает, что недостаточно сформировать только «адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне нашей страны». Иммунитет должен быть сформирован на уровне мира.

Только тогда мы можем говорить, что эта инфекционная болезнь идет на спад или переходит в какой-то другой формат. Поэтому я не думаю, что мы расстанемся с этим до конца 2022 года. И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки… Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни, — подчеркнул Кузин.

Напомним, 1 июля в Украине началось тестирование ковид-сертификатов. В настоящее время внедрение таких документов находится на стадии «бета-тестирования».

Источник: ТСН