Украина начала «бета-тестирование» ковид-сертификатов — как они выглядятhttps://racurs.ua/n157001-ukraina-nachala-beta-testirovanie-kovid-sertifikatov-kak-oni-vyglyadyat.htmlРакурс
Ковид-сертификаты (внутренние и международные документы с информацией о прививках от коронавирусной болезни COVID-19), в Украине начали тестировать с 1 июля.
В настоящее время внедрение таких документов находится на стадии «бета-тестирования». Об этом сообщает издание Lowcost, журналисты которого принять участие в тестировании этих документов.
Для получения ковид-сертификата нужно зарегистрироваться на интернет-ресурсе https://team.diia.gov.ua/. Ссылку для загрузки тестовой версии приложения «Дія», в котором можно сгенерировать внутренний и международный ковид-сертификаты, журналисты получили спустя почти 40 часов ожидания после регистрации.
Отмечается, что внутренний COVID19-сертификат напоминает паспорт гражданина Украины в приложении «Дія» с фотографией, сроком действия, номером сертификата и QR-кодом — никакая дополнительная информация о типе вакцины и т. д. во внутреннем сертификате пока не доступна.
В международном сертификате информации больше. В этом документе указаны:
- название вакцины и ее производителя;
- количество доз и дата получения последней дозы вакцины;
- название учреждения, выдавшего сертификат.
Отмечается, что лицо, которому выдали сертификат, первую дозу получило индийским препаратом Covishield, а вторую — южнокорейским AstraZeneca-SKBio. В то же время в самом сертификате указано, что вакцинация проводилась препаратом Vaxzevria, владельцем разрешения на продажу или производителем которого является AstraZeneca AB.
При попытке считать QR-код получили сообщение, что пригодных данных не найдено, — отмечает издание.
Источник: Lowcost