В Украине вводят ковид-сертификаты, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n157001-ukraina-nachala-beta-testirovanie-kovid-sertifikatov-kak-oni-vyglyadyat.html

Ракурс

Ковид-сертификаты (внутренние и международные документы с информацией о прививках от коронавирусной болезни COVID-19), в Украине начали тестировать с 1 июля.

В настоящее время внедрение таких документов находится на стадии «бета-тестирования». Об этом сообщает издание Lowcost, журналисты которого принять участие в тестировании этих документов.

Для получения ковид-сертификата нужно зарегистрироваться на интернет-ресурсе https://team.diia.gov.ua/. Ссылку для загрузки тестовой версии приложения «Дія», в котором можно сгенерировать внутренний и международный ковид-сертификаты, журналисты получили спустя почти 40 часов ожидания после регистрации.

Отмечается, что внутренний COVID19-сертификат напоминает паспорт гражданина Украины в приложении «Дія» с фотографией, сроком действия, номером сертификата и QR-кодом — никакая дополнительная информация о типе вакцины и т. д. во внутреннем сертификате пока не доступна.

В международном сертификате информации больше. В этом документе указаны:

название вакцины и ее производителя;

количество доз и дата получения последней дозы вакцины;

название учреждения, выдавшего сертификат.

Отмечается, что лицо, которому выдали сертификат, первую дозу получило индийским препаратом Covishield, а вторую — южнокорейским AstraZeneca-SKBio. В то же время в самом сертификате указано, что вакцинация проводилась препаратом Vaxzevria, владельцем разрешения на продажу или производителем которого является AstraZeneca AB.

При попытке считать QR-код получили сообщение, что пригодных данных не найдено, — отмечает издание.

Источник: Lowcost