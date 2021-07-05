В Україні запроваджують ковід-сертифікати, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n157001-ukrayina-rozpochala-beta-testuvannya-kovid-sertyfikativ-yak-vony-vyglyadaut.html

Ракурс

Ковід-сертифікати (внутрішні та міжнародні документи з інформацією про щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19), в Україні розпочали тестувати з 1 липня.

Наразі запровадження таких документів перебуває на стадії «бета-тестування». Про це повідомляє видання Lowcost, журналісти якого взяти участь у тестуванні цих документів.

Для отримання ковід- сертифіката потрібно зареєструватися на інтернет-ресурсі https://team.diia.gov.ua/. Лінк для завантаження тестової версії додатку «Дія», в якому можна згенерувати внутрішній та міжнародний ковід-сертифікати, журналісти отримали через майже 40 годин очікування після реєстрації.

Зазначається, щовнутрішній COVID19-сертифікат нагадує паспорт громадянина України в додатку «Дія» з фотографією, терміном дії, номером сертифікату та QR-кодом — жодної додаткової інформації про тип вакцини тощо у внутрішньому сертифікаті наразі не доступно.

У міжнародному сертифікаті інформації більше. В цьому документі вказано:

назву вакцини та її виробника;

кількість доз та дату отримання останньої дози вакцини;

назва установи, що видала сертифікат.

Зазначається, що особа, якій видали цей сертифікат, першу дозу отримала індійським препаратом Covishield, а другу — південнокорейським AstraZeneca-SKBio. Водночас в самому сертифікаті вказано, що щеплення відбулось препаратом Vaxzevria, власником дозволу на продаж або виробником якого є AstraZeneca AB.

При спробі зчитати QR-код отримали повідомлення, що придатних даних не знайдено, — зазначає видання.

Джерело: Lowcost